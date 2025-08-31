Erzurum'da kendi başına 1.5 kilometrelik yol yaptı: Kalanı için yardım istedi

Erzurum'un İspir ilçesindeki çaba takdir topladı.

Çamlıkaya Cebecili Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Bozdemir adlı vatandaş, 30 yıldır kendi imkanlarıyla yaklaşık 1,5 kilometrelik yolu, kazma, kürek, burç ve balyoz ile gece gündüz çalışarak açtığını ancak, yolun son 30-40 metrelik kısmı için artık gücünün yetmediğini, bu bölümde istinat duvarlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Mustafa Bozdemir, defalarca dilekçe vererek İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve belediye yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

"ARTIK GÜCÜMÜZ YETMİYOR"

Sözler verilmesine rağmen bir türlü çalışma yapılmadığını ileri süren Bozdemir, "Bizim hastamız var, özürlü, yaşlı insanlar var.

Yıllardır kendi gücümüzle yaptık ama artık gücümüz yetmiyor. Biz mağduruz, yolumuz bir an önce yapılsın" dedi.

EKSİK KISIM RİSK TEŞKİL EDİYOR

Vatandaşın yaptığı yol, bir mahalleye ulaşım sağlarken eksik kalan bölüm nedeniyle ciddi risk taşıyor.

Çamlıkaya Cebecili Mahallesi sakinleri, belediyelerden ve ilgili kurumlardan destek bekliyor.