Erzurum'da köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı

Son günlerde bayrağa yönelik yapılan menfur saldırılara tepki olarak bir araya gelen Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Göreşken Mahallesi'nin gençleri, anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Kışın dondurucu soğuğuna aldırmayan gençler ve mahalle sakinleri, metrelerce uzunluktaki demir direği omuzlarında taşıyarak zirveye ulaştırdı.

KENDİ İMKANLARIYLA YAPILDI

Tamamı kendi imkânlarıyla yapılan bu çalışma, birlik ve vatan sevgisinin güçlü bir ifadesi oldu.