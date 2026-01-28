Erzurum'da köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı

- Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Göreşken Mahallesi'nin gençleri, Türk bayrağını köyün en yüksek noktasına dikti.
- Gençler ve mahalle sakinleri, zorlu kış şartlarına rağmen demir direği zirveye taşıdı.
- Bu girişim, bayrağa yönelik saldırılara tepki ve birlik mesajını sembolize etti.
Son günlerde bayrağa yönelik yapılan menfur saldırılara tepki olarak bir araya gelen Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Göreşken Mahallesi'nin gençleri, anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.
Kışın dondurucu soğuğuna aldırmayan gençler ve mahalle sakinleri, metrelerce uzunluktaki demir direği omuzlarında taşıyarak zirveye ulaştırdı.
KENDİ İMKANLARIYLA YAPILDI
Tamamı kendi imkânlarıyla yapılan bu çalışma, birlik ve vatan sevgisinin güçlü bir ifadesi oldu.