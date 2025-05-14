Erzurum'da mayıs ayında kar yağışı

İHA

Erzurum'da mayıs ayında kar yağdı.

Karı ve soğuğu ile meşhur olan Erzurum'da mayıs ayında yağan kar, vatandaşları şaşırtmadı.

Gece etkili olan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Lapa lapa yağan kar, bir anda yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezini beyaza bürüdü.

TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı, vatandaşlara şemsiyelerini kullanmak zorunda bıraktırdı.

SOĞUK HAVA BİR SÜRE DAHA SÜRECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, Erzurum'un da içinde bulunduğu bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.