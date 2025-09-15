Erzurum'da okuma yazma bilmediği için kaybolan Nimet Nine, artık rahatça geziyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan 4 çocuk ve 7 torun sahibi 70 yaşındaki Nimet Sezer, okuma yazma bilmediği için sık sık yanlış otobüslere binip kayboluyordu. Bir arkadaşının tavsiyesiyle Yakutiye Kaymakamlığına bağlı Aşağı Sanayi Mahallesi Aile Destek Merkezi’ne (ADEM) başvuran Sezer, burada aldığı eğitimlerle hayatına yeni bir yön verdi.

AZMİYLE OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİ

Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin desteğiyle kurslara katılan Sezer, derslerini hiç aksatmadan büyük bir gayretle çalıştı. Kısa sürede okuma yazmayı öğrenen Nimet nine, artık otobüs numaralarını okuyabiliyor, yolunu kaybetmiyor. Ayrıca akıllı telefon kullanmayı öğrenerek çocukları ve torunlarıyla görüntülü görüşebiliyor.

"70 YILDIRI ELİME KALEM ALMAMIŞTIM"

Nimet Sezer, küçük yaşta okula gönderilmediğini ve bu nedenle okumayı hiç öğrenemediğini anlattı:

Okuma yazma bilmiyordum, elime hiç kalem almamıştım. Otobüse binerken rakamları bilmediğim için üzülüyordum. Yanlış otobüslere biniyor, çok zorlanıyordum. Şimdi hepsini öğrendim.

Ailesinin desteğiyle eğitimini sürdüren Sezer, “70 yaşında ilk kez defter ve kalem aldım. Okuma yazmayı öğrenince hayatım çok değişti. Çocuklarımı arayabiliyorum, hastaneye tek başıma gidiyorum, paraları tanıyorum. Artık kaybolmam.” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

"HAYATIN HER ALANINDA KENDİLERİNİ İFADE EDİYORLAR"

ADEM’de görev yapan sosyolog ve eğitimci Yağmur Gürbüzer, kursların her yaştan insana hitap ettiğini söyledi:

Nimet teyzemiz hiç okuma yazma bilmezdi, sıfırdan başladık. Şimdi harfleri ve rakamları yazabiliyor, basit toplama çıkarma yapabiliyor. Hayatı kolaylaştı; artık otobüse tek başına binebiliyor, yazıları okuyabiliyor.

Gürbüzer, ADEM’lerde verilen eğitimlerle birçok kadının hayatına dokunduklarını belirterek, “Kadınlarımız burada sadece okuma yazma öğrenmiyor, aynı zamanda kendilerini ifade etme becerisi kazanıyor. Kaymakamlıkların desteğiyle bu hizmeti yaygınlaştırıyoruz. Sosyalleşmek ve destek almak isteyen herkesi merkezlerimize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"OKUMANIN YAŞI YOK"

70 yaşında öğrenmenin mümkün olduğunu gösteren Nimet Sezer, okuma yazma bilmeyen herkese kurslara katılma çağrısı yaptı. Sezer’in azmi, aynı durumda olan birçok kişiye ilham oldu.