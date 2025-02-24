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İHA

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, sadece kış sporlarıyla değil, adrenalin dolu alternatif aktiviteleriyle de dikkat çekiyor.

Kayakseverlere mükemmel kar kalitesi sunan dağ, son yıllarda yamaç paraşütü tutkunlarının da gözdesi haline geldi.

Palandöken'in zirvesinden atlayış yaparak Erzurum'un eşsiz manzarasını gökyüzünden izleyen paraşütçüler, bu deneyimi unutulmaz hale getirmek için ilginç fikirler deniyor.

GÖKYÜZÜNDE CAĞ KEBABI KEYFİ

Bu kez, gökyüzünde cağ kebabı yeme fikriyle yola çıkan macera tutkunları, hem adrenalin hem de lezzet dolu bir uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütü heyecanını ve deneyimini ilk kez yaşayan Neşe Durdi, adrenalin tutkusunu biraz daha ileri taşıdı.

3100 rakımlı Palandöken Dağı zirvesinden yamaç paraşütü hocası Yusuf Okuyucu ile bu deneyimi yaşayan Neşe Durdi, yanında getirdiği cağ kebabını gökyüzünde süzülerek yedi.

LEZZET DOLU BİR DENEYİM

Aslen Erzurumlu olan ve her yıl İstanbul'dan memleketindeki dedesini görmeye geldiğini anlatan Neşe Durdi, "Palandöken'in eşsiz pistlerinde kayak yaparken yamaç paraşütü yapıldığını fark ettim. Bu beni çok heyecanlandırdı. Hayalini kurduğum yamaç paraşütünü, Erzurum'un en özel yemeği ve tadı olan cağ kebabıyla birleştirmek istedim.

"-40 DERECE BİLE ENGEL OLAMADI"

Yaklaşık 10 bin fitte özgürce yaşadığımız heyecan ve güzellikler dolu yolculuğa -40 derece hava bile engel olamadı. Ülkemde Palandöken gibi eşsiz doğal güzellikleri olan bir yere sahip olmak beni çok mutlu ediyor. Herkesi bu güzellikleri ve Palandöken'i yaşamaya davet ediyorum" dedi.