Erzurum'un sulak alanları göçmen kuşlarla şenlendi

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Erzurum Ovası'nda karların erimesiyle doğal sulak alanlar oluştu.

Erzurum Ovası; mevsim geçişlerinde 300'den fazla kuş türü dinlenme rotaları arasında bulunuyor.

Farklı türlerden yüzlerce kuşun gözlemlendiği bölgede, kuş çeşitliliği dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bu doğal zenginliğin korunması gerektiğine dikkat çekerken, doğaseverler için de eşsiz bir gözlem fırsatı sunulduğunu belirtiyor.

GÖÇMEN KUŞLARIN MOLA ALANI

Batı Afrika'dan Kafkasya'ya göç eden kuşlar, Tortum yolu ve havalimanı civarındaki sulak alanlarda mola veriyor.

Bir süre burada kalan kuşlar, çeşitli ihtiyaçlarını giderdikten sonra sıcak bölgelere kanat çırpmaya devam ediyor.

ORMAN KARTALI VE GÖK DOĞAN

Ovada tespit edilen türler arasında küçük ve büyük orman kartalı, paçalı şahin, ala ve gök doğan ile leylekler bulunuyor.