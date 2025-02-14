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AA & Ensonhaber

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesi, 2015’in son aylarında devrik Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya’nın yoğun bombardımanına maruz kaldı. Ağır saldırılar sonucunda bölgenin büyük bir kısmı ele geçirilirken, Türkmen köyleri harabeye döndü.

Rejim güçleri, ele geçirdikleri köylerde sadece evleri yıkmakla kalmadı, aynı zamanda yağmalayıp talan etti. Ablaklı köyünde ise 570 Türkmen’in defnedildiği mezarlık, iş makineleriyle tahrip edilerek mezar taşları yok edilmeye çalışıldı.

MEZARLIKLARINA VE TOPRAKLARINA SAHİP ÇIKIYORLAR

Yıllar sonra Lazkiye il merkezi ve Türkiye’den köylerine dönen Türkmenler, yıkılan mezarlığı onarmak için çalışmalara başladı. Öncelikle mezar taşlarını yeniden yerleştiren ve mezarlık alanını çalılıklardan temizleyen Türkmenler, buraya Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Türkmenlerinin ay yıldızlı bayrağını dikti.

Suriye Türkmen Meclisi yetkililerine göre, rejim bombardımanları nedeniyle yalnızca Bayır bölgesinde 1.800 ev tamamen yıkıldı, toplamda ise 4.500 ev büyük hasar gördü. Anadolu Ajansı, Bayırbucak köylerindeki yıkımı ve Ablaklı’daki mezarlık çalışmalarını havadan görüntüledi.

"BU TOPRAKLAR, BİZE ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ"

Türkiye’den 14 yıl sonra Yamadı köyüne dönen Halit Sakallı, vatanına kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, gelir gelmez Ablaklı köyündeki mezarlıkta çalışmalara başladığını anlattı.

"Burada 570 şehidimiz yatıyor. Canlarını feda ederek bu toprakları bize emanet ettiler. Biz de ilk iş olarak mezarlığımızı temizlemeye koyulduk." diyen Sakallı, mezarlığa bir cami ve anıt inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

"Rejim buraları bilinçli olarak tahrip etti. Ama biz mezarlığımızı eski haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Sakallı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve Türk ordusuna teşekkür etti.

"EVLERİMİZİN HALİNE BAKIN"

Dervişen köyünden Ali Yüzbaşı ise, Ekim 2015’te yaşanan çatışmalar sırasında köyünü terk etmek zorunda kaldığını ve İdlib’e bağlı Cisir eş Şuğur’a sığındığını anlattı.

"Düşmanı köyümüzden kovduktan sonra evime geri döndüm. Ama geriye hiçbir şey kalmamıştı. Evlerimiz yerle bir edilmiş, mezarlığımız ise askeri karargaha çevrilmiş." diyen Yüzbaşı, yıkımın boyutuna dikkat çekti.

Topraklarına geri dönebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yüzbaşı, "Allah bizi bu topraklardan ayırmasın. Ama burada yeniden hayata tutunabilmemiz için yardıma ihtiyacımız var. Eğer halkımız köylerine dönebilir ve mezarlığımız yeniden yapılırsa, işte o zaman gerçekten huzur buluruz." dedi.