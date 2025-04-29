DHA

Eskişehir'de yaşayan fabrika işçisi 2 çocuk babası İhsan Arıkan, 2024 yılının Kasım ayında kasığındaki ağrı şikayetiyle kentteki bir hastaneye başvurdu.

Doktorların kontrolünde, kalpten çıkan ve vücudun tamamına kan dağıtan ana atardamar olan aort damarının yırtıldığı belirlendi.

AMELİYATIN ARDINDAN TEKRAR YIRTIK TESPİT EDİLDİ

İhsan Arıkan, buradan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Arıkan, ameliyat edildi ve yırtık onarıldıktan sonra hastaneden taburcu oldu.

İhsan Arıkan düzenli olarak kontrollere devam ederken, ilk ameliyatından 6 ay sonra bu kez beyin ve kolları besleyen aort damarında yırtık tespit edildi.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT KARARI VERİLDİ

Çok nadir görülen bu durumun üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, Arıkan'ın 'redo' olarak bilinen ikinci kez kalp ameliyat olması gerektiğini belirledi.

Doç. Dr. Kaya ile birlikte Doç. Dr. Yıldırım Gültekin, Uzm. Dr. Abdurrahman Demirel ve yaklaşık 15 kişilik ameliyat ekibi 8,5 saat süren başarılı ameliyat ile Arıkan'ı sağlığına kavuşturdu.

"AMELİYATI ZİHNİMİZDE ONLARCA KEZ YAPTIK"

Doç. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, operasyonun başarılı olması için ekibi ile birlikte günlerce planlama yaptıklarını söyledi.

Yoğun bir çaba sonucunda hastanın sağlığına kavuşturulduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

İlk ameliyatın ardından 6 aylık takip süresi geçirdik. Bu hasta grubu bizim kalp damar cerrahisinin en tehlikeli ağını oluşturuyor. Aort damarı yırtılmaları ilk ameliyat ne kadar zorluyorsa, hiç istemediğimiz en kötü senaryo olan durumda ameliyattan sonra ikinci kez bir yırtık gelişmesi oluyor.



Bu damarda takipleri gayet iyi giderken, sonraki kontrollerinde aort damarından beynini ve kollarını besleyen tam da hayati dalların çıktığı kısımdan ciddi bir yeni yırtık geliştiğini tespit ettik. Aort kapağında da yetmezlik vardı. Kalp ameliyatı olmuştu. Zaten çok zor bir ameliyatken, iman tahtasından göğsü ikinci kez açtığımız için risk belki 2-3 katına çıkmaktadır.



Bu ameliyatların ilkinin yapıldığı birçok merkezde bile bu 'redo' kalp ameliyatları maalesef yapılamıyor. Biz birkaç gün boyunca ameliyatı zihnimizde onlarca kez tekrar tekrar yaptık. Tüm hamleleri tekrar tekrar planladık, sıralamaları yaptık, notları aldık ve ameliyata öyle girdik. Bu ikinci yırtık 'redo cerrahi' yapılan hasta çok çok daha nadir görülür. Ameliyata alınması ve bundan sağ çıkma olasılığı çok düşüktü. Yaklaşık 10-15 kişilik bir ekibin emeği var.

"ŞÜKÜR BUGÜNLERİ GÖRDÜM"

Ameliyatın ardından servise alınan İhsan Arıkan, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

İki kez ölümden döndüğünü anlatan Arıkan, şu sözleri kullandı: