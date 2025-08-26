Eskişehir'de belediye otobüsü şoförü fenalaşan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurhisar-Eskişehir seferini yapan 'S58' numaralı hatta yolculuk yapan bir çocuk, araç seyir halindeyken fenalaştı.

Durumu fark eden 13 yıldır görev yapan şoför Hasan Uyanık, zaman kaybetmeden güzergahını değiştirerek, rahatsızlanan çocuğu kentteki özel bir hastaneye ulaştırdı.

FENALAŞAN ÇOCUĞU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Sürücünün çocuğu hastaneye ulaştırdığı anlar, otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, ayakta yolculuk yapan erkek çocuğunun fenalaştığı, yakını tarafından bir koltuğa oturtulduğu, araçtaki diğer yolcuların rahatsızlanan çocuğa yardım ettiği esnada sürücü Uyanık'ın otobüsü kentteki bir özel hastanenin önüne getirdiği yer aldı.

ÖRNEK DAVRANIŞI TAKDİR EDİLDİ

Kayıtlarda ayrıca rahatsızlanan çocuğun bir kişi tarafından kucaklanarak hastaneye ulaştırıldığı görülüyor.

Duyarlı otobüs sürücüsü Hasan Uyanık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından makamda kabul edildi.

Başkan Ünlüce, örnek davranışı nedeniyle şoför Hasan Uyanık'a teşekkür etti.