Eskişehir'de çocuk küçük çocuğu 'kuş öldürdü' diyerek polise ihbar etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan parkta 14 yaşındaki bir erkek çocuğu, kendisinden daha küçük başka bir çocuğun kuşları yakalayıp öldürerek zarar verdiğini gördü.

Duruma tepki gösteren 14 yaşındaki çocuk, diğer çocuğu yakalayıp 112 İhbar Hattı'nı aradı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE POLİSİ BEKLEDİ

İhbarcı çocuk, diğer küçük çocuk ve onun 2 arkadaşı, polis ekiplerini beklemeye başladı.

Kuşlara zarar verdiği söylenen çocuk, bu esnada endişelenerek gözyaşları içerisinde kaldı.

"PLAKA MI TAKTILAR NİYE NİYE KAÇMIYOSUN"

Çevrede kuş yemi satan bir kadın, ağlayan çocuğu teselli etti.

Fırsat bulmasına rağmen kaçmayan çocuğa çevredekiler, "Sana plaka mı taktılar, neden kaçmıyorsun?" dedi.

"KUŞU BEN ÖLDÜRMEDİM"

İhbarcı çocuğun iddiasını reddeden küçük çocuk, "Ben bir şey yapmadım. Kuşu aşağıdan çıkarttım, yere koydum ama hastaymış. Sonra kuş kendini yere bıraktı. Biz çeşmenin yanından geldiğimizde kuşun öldüğünü gördük. Onu ben öldürmedim. Kuşu uçabilecek sanıp yere koydum ama ölmüş." diyerek kendisini savundu.

KÜÇÜK ÇOCUK FIRSAT BULUNCA SESSİZCE AYRILDI

Çevreden geçen polis ekibi, ihbarcı çocuğu fark etmeyerek bölgeden uzaklaştı.

Ağlayan küçük çocuk, bu durumu fırsat bildi.

İhbarcı çocuk arkasını döndüğü esnada arkadaşlarıyla birlikte yürüyerek sessizce bölgeden ayrıldı.

YAKALAMAK İÇİN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbarcı çocuk ise, onları yakalamak için tekrardan peşlerine düştü ama çabası sonuçsuz kaldı.

İlginç olay görenleri, hem güldürdü hem de hayrete düşürdü.