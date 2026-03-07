Antalya’da lastik tamircisi kadın usta, görenleri şaşırtıyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Mümine Kökçe, eşiyle birlikte yaklaşık 30 yıldır lastik tamirhanesi işletiyor. Yıllarca iş yerinde müşterilerle ilgilenen Kökçe, son 7–8 yıldır ise lastik sökme, takma ve tamir işlemlerini bizzat yapıyor.

Kadınların zorlu mesleklerde de başarılı olabileceğini göstermek istediğini belirten Kökçe, internetten gördüğü örneklerden ve eşinin desteğinden ilham aldığını söyledi.

"YAPILAMAZ DENİLEN İŞİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Mesleği öğrenme sürecini anlatan Kökçe, “Uzun yıllar eşimle birlikte çalıştık. İnternette kadınların bu işleri yaptığını görünce ben de denemek istedim. Eşim de destek verdi. Şimdi lastik sökme, takma, kışlık-yazlık değişimi ve tamir işlerini kendim yapıyorum. Öğrendiğim için çok mutluyum” dedi.

"İLK BAŞTA ŞAŞIRIYORLAR, SONRA MÜŞTERİM OLUYORLAR"

Dükkâna ilk kez gelen müşterilerin çoğunun karşılarında kadın usta görünce şaşırdığını söyleyen Kökçe, zamanla bu durumun değiştiğini ifade etti:

Başlarda ‘yapabilir mi’ diye düşünenler oldu. Hatta iş yaptırmak istemeyenler de vardı. Ama zamanla yaptığım işi görünce çoğu kişi tekrar gelmeye başladı. Şimdi neredeyse hiç yadırgayan kalmadı.

"ERKEK USTA BEKLERKEN KARŞIMIZDA O VARDI"

Uzun süredir aynı tamirhaneyi tercih ettiğini belirten sürücülerden Serdar Çalışkan ise ilk karşılaşmalarındaki şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

İlk geldiğimde lastiği tamir edecek bir erkek usta bekliyordum. Karşımda bir kadın görünce şaşırdım. Ama işini çok titiz yapıyor. Yıllardır buraya geliyorum ve çok memnunum.

Antalya’da kadın lastik ustası olarak dikkat çeken Mümine Kökçe, hem emeği hem de azmiyle mesleğinde fark yaratmaya devam ediyor.