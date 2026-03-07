Zerdeçal lekeleri artık sorun değil: İşte çözümü

Zerdeçal, mutfakta sıkça kullanılan ve sağlık açısından da oldukça faydalı olan baharatlardan biridir.

Ancak yoğun pigment içeren yapısı nedeniyle temas ettiği yüzeylerde kalıcı lekeler bırakabilir.

Özellikle tezgah, plastik kaplar, kesme tahtaları ya da kıyafetlerde oluşan zerdeçal lekeleri çoğu zaman zor çıkar.

Neyse ki doğru yöntemler uygulandığında bu inatçı lekeleri çıkarmak mümkün.

Peki, zerdeçal lekesi nasıl çıkar? İşte, en etkili yöntem...

Zerdeçal lekesini çıkarmanın en etkili doğal yollarından biri karbonat ve sirke karışımı kullanmaktır.

Öncelikle lekeli bölgenin üzerine bir miktar karbonat serpin. Ardından üzerine birkaç damla beyaz sirke dökün. Karışım köpürmeye başladıktan sonra lekeli bölgeyi yumuşak bir sünger veya bez yardımıyla nazikçe ovalayın.

Ardından güneş alan bir yere koyun ve kurumaya bırakın.

Zamanla zerdeçal lekesinin geçtiğini göreceksiniz.