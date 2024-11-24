İHA

Eskişehir'de bir ortaokulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Gülsena Karakuyulu, öğrencilerinin hayranlığını kazandı.

Öğretmenliğin yanında aynı zamanda dünya ve Avrupa tekvando şampiyonu olan Karakuyulu, derse takla ile giriyor.

Enerjik ve neşeli halleri ile okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin sevgisini kısa sürede kazanan şampiyon öğretmen, havada takla atarak derse giriyor, öğrencilerinin isteği üzerine havada tekme atıyor.

DERSE TAKLA ATARAK GİRİYOR

Tekvandoda kullandığı hareketleri sık sık okulda öğrencilerine sergileyen dünya ve Avrupa şampiyonu öğretmen Gülsena Karakuyulu, bu yolla öğrencilerin derse olan ilgisinin daha çok arttığını belirtti.

Öğrenciler eskiden voleybol ve futbola meraklıyken, Gülsena Karakuyulu'nun dersleri sonrası okul mevcudunun büyük bölümü tekvando kursuna yazılıp, milli sporcu olma hayali kurmaya başladı.

"ÖĞRENCİLERİMİN İLGİSİNE GÖRE HAREKET EDİYORUM"

Öğrencilerin tekvandoya ve milli sporcu olmaya merakının arttığını belirten beden eğitimi öğretmeni Gülsena Karakuyulu, “Öncelikle ilk amacım öğrencilerimi psikomotor yönden olarak hayata daha rahat adapte olabilecek şekilde bedensel fonksiyonlarını yükseltmek için ders işliyorum diyebilirim.

Fakat bu dersi işlerken öğrencilerin dikkatini çekmem gerekiyor. Onlara bazı kendi hareketlerimden de göstererek onlara milli sporcu olmayı göstererek rol model olmaya çalışıyorum. Öğrencilerimin en çok dikkatini çekecek, derste ilgilerini arttıracak şekilde tekmelerimi gösteriyorum, aynı zamanda takla atıyorum. Onların ilgisine göre hareket ediyorum.

"GÖSTERİLERİMDEN SONRA TEKVANDOYA İLGİ ARTTI"

10 aydır bu okuldayım, mesleğe yeni başladım. Bütün okul genelinde konuşacak olursam tekvando branşını bilmeyen öğrencilerim vardı. Bu branş hepsini ilgisini çekti ve araştırmaya yönelik girişimleri de oldu. Aynı zamanda beni görüp spora ve tekvandoya başlayan öğrencilerim var, özellikle kız öğrencilerimin daha fazla ilgisini çekti.

Kendi branşımı tanıtmak için okulda gösteri yaptım. O gösterimden sonra okulda inanılmaz bir tekvando aşkı oldu. Öğrencilerimizin spora ve tekvandoya olan ilgisi arttı. Çoğu öğrenci nasıl milli sporcu olunacağı hakkında daha çok bilgiye sahip.” dedi.

"GÜLSENA HOCA'YI ÇOK SEVİYORUM"

Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Hacer Beren Kıraç ise, "Gülsena Hoca ilk okula geldiğinde bizim boş dersimize girmişti, çok heyecanlanmıştım. Hatta kendisinden imza aldık ve okulda her gördüğümde de selam vermeye çalıştım. Gülsena Hoca'yı çok seviyorum. Tekvandoya ilgim çok yoktu, Gülsena Hoca ile birlikte ilgim çok arttı.

Geçmişteki beden eğitimi öğretmenlerim biraz daha ciddiydi ve bazı dersler gerçekten zevksizdi. Sadece normal ders işliyorlardı ama Gülsena Hoca'nın ayrı bir eğlencesi ve zevki var. Bu da bizim dikkatimizi çekiyor. Bu ilgisi çok hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.