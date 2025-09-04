Eskişehir’de kanseri yenen Elif için balonlar gökyüzüne bırakıldı

Eskişehir’de “Ewing sarkomu” olarak bilinen kemik kanserini iki yıl süren tedavi sürecinin ardından yenen 12 yaşındaki Elif Ayvaz için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Sümer Mahallesi’ndeki Velespit Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Elif’in başarısı kutlandı.

Etkinlikte Elif’e babası Ahmet ve annesi Hülya Ayvaz eşlik etti. Kızlarının iyileşme sürecine tanıklık eden aile, balonların uçurulduğu sırada duygu dolu anlar yaşadı.

"HAYAT SEVİNCE GÜZEL"

Mücadelesini katılımcılarla paylaşan Elif Ayvaz, iki yıl önce başladığı zorlu sürecin kendisini olgunlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

Yanımda olan aileme ve yakınlarıma teşekkür ediyorum. Kanserle mücadele eden arkadaşlarım ve büyüklerim asla pes etmesin. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Hayat sevince güzel. Kitap okuyarak, örgü örerek ve sevdiklerimle zaman geçirerek süreci daha kolay atlattım.

DAYANIŞMA MESAJI

Etkinliğe katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Elif’in güçlü iradesine dikkat çekti:

“Kanser hepimizin kapısını çalabilir. Ancak erken teşhis, tedaviye uyum ve inançla iyileşme mümkün. Elif çok zor bir işi başardı."

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, katılımcıların dayanışma örneği sergilediğini söylerken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Elif’in mücadelesini “örnek bir başarı” olarak nitelendirdi.

Etkinlik sonunda Elif, kendi elleriyle ördüğü ürünleri Ünlüce, Ataç ve Kurt’a hediye etti. Daha sonra şarkılar eşliğinde rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı.