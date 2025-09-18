Eskişehir'de tekerlekli sandalyesi kırılan kadına polislerden yardım eli

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde yaşayan 48 yaşındaki Zeynep İçen, küçük yaşlarda geçirdiği havale sonucu belden aşağısını kullanamaz hale geldi. Yalnız yaşayan İçen, ev işlerini sürünerek yapıyor, dışarıya ise akülü tekerlekli sandalyesiyle çıkabiliyordu. Ancak yıllardır kullandığı sandalye kırılınca günlük yaşamı daha da zorlaştı.

MUHTAR VE POLİSLER DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Zeynep İçen, yaşadığı sıkıntıyı Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı’ya anlattı. Muhtar da durumu mahalledeki bir polis memuruna iletti. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, İçen’in ihtiyacını karşılamak üzere çalışma başlattı.

YENİ AKÜLÜ SANDALYESİNE KAVUŞTU

Emniyet ekipleri tarafından temin edilen yeni akülü tekerlekli sandalye, İçen’e polisler tarafından teslim edildi. Ayrıca evinin önündeki engelli rampası yenilenerek eğimi azaltıldı. İçen, polis ekibine çay ikram ederek teşekkür etti.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Konuyla ilgili konuşan Zeynep İçen, “Eski arabam kırılmıştı, sağ olsun muhtarımız ve polis arkadaşlarımız ilgilendi. Yeni arabamı getirdiler ve evimin önüne rampa yaptılar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.” dedi.

Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı, İçen’in uzun yıllardır mahalle sakini olduğunu belirterek, “Emniyetimizin böyle sosyal çalışmaları da var. Araç temininde ekiplerimizle birlikte çalıştık ve Zeynep’e uygun aracı teslim ettik. Sağlıklı günlerde kullanmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.