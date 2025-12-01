Ev almak için okunacak dualar: 40 yıllık kiracıya ev aldıran dua...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ev sahibi olma arzusu olan Müminler, dualara sığınıyor.

Müslümanlar, çabalarını manevi destekle birleştirmek için ev almak amacıyla okunabilecek duaları araştırıyor.

Bu duaların temelinde, kişinin niyetini güçlendirmesi, kalben huzur bulması ve hayırlı bir kapının açılması inancı yer alıyor.

Ev sahibi olma yolunda hem çalışarak hem de dua ederek ilerlemek isteyenler için, "ev alma duası" haberimizde...

EV ALDIRAN DUALAR

“Rabbi evzi’nî en eşkura ni’metekellezî en’amte aleyye…”(Neml Suresi, 19)

Anlamı:

“Rabbim! Bana verdiğin nimetlere şükretmemi nasip et, beni hayırlı kullarından eyle.”

“Rabbi yessir ve lâ tuassir, Rabbi temmim bi’l-hayr.”

Anlamı:

“Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamanı diliyorum.”

“Allahümme ikfinî bi-halâlike an harâmike, ve ağninî bi-fadlike ammen sivâke.”

Anlamı:

“Allah’ım! Helalinle beni haramdan koru ve lütfunla beni başkalarına muhtaç olmaktan kurtar.”

“Rabbi inni limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.” (Kasas Suresi, 24)

Anlamı:

“Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.”

EV ALMAK İÇİN OKUNACAK DUA

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”

Ya Müheymin ,Ya Bari, Ya Fettah, Ya Semi, Ya Latif, Ya Hafız, Ya Kebir, Ya Mucib, Ya Kadir, Ya Berr, Ya Rauf, Ya Nafi

“Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.” (Amin)