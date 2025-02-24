Evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 568 bin 395 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti.

BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI 2024 YILINDA 187 BİN 343 OLDU

Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

KABA EVLENME HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL: ADIYAMAN

Kaba evlenme hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,68 ile Gaziantep, binde 7,66 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,30 ile Gümüşhane, binde 4,89 ile Bayburt izledi.

YABANCI DAMATLARIN SAYISI 5 BİN 923 İKEN YABANCI GELİNLERİN SAYISI 29 BİN 115

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2024 yılında 5 bin 923 olup toplam damatların yüzde 1,0'ını oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 29 bin 115 olup toplam gelinlerin yüzde 5,1'ini oluşturdu.

YABANCI DAMATLARDA SURİYELİ DAMATLAR BİRİNCİ

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 20,6 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları yüzde 19,5 ile Alman damatlar ve yüzde 5,7 ile Afgan damatlar izledi.

YABANCI GELİNLERDE SURİYELİ VE ÖZBEK GELİNLER ÖNDE

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,1 ile Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri yüzde 8,3 ile Faslı gelinler ve yüzde 7,5 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

KABA BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL: ANTALYA

Kaba boşanma hızının 2024 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Bu ili binde 3,09 ile İzmir, binde 3,04 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,55 ile Şırnak, binde 0,60 ile Siirt ve Muş izledi.

BOŞANMALARIN YÜZDE 33,7'Sİ EVLİLİĞİN İLK BEŞ YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

SON BİR YIL İÇİNDEKİ BOŞANMA OLAYLARINDAN 186 BİN 536 ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2024 yılında 187 bin 343 çift boşanırken 186 bin 536 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2024 yılında yüzde 74,4'ü anneye, yüzde 25,6'sı babaya verildi.