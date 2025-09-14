Eylül ritüeli: 7 tane defne yaprağı yakın, etkisine bakın...

Eylül ayı, havaların serinlemeye başladığı, evlerde farklı ritüellerin uygulandığı bir dönem.

Bu aylarda sıkça uygulanan yöntemlerden biri de defne yaprağı yakmak.

Yüzyıllardır farklı kültürlerde hem temizleyici hem de enerji dengeleyici olarak kullanılan defne yaprağı, evlerde doğal bir aromaterapi etkisi yaratıyor.

Özellikle Eylül'de yapılan uygulamaların, yeni başlangıçlar ve pozitif enerji için ideal olduğu düşünülüyor.

İŞTE İNANILMAZ 3 ETKİSİ

Defne yaprağı yakmak, evde biriken olumsuz enerjiyi dağıtmaya yardımcı olur. Özellikle Eylül gibi geçiş aylarında yapılan bu uygulamanın, hem ruhsal hem de fiziksel olarak ferahlık sağladığı düşünülüyor.

Yakılan defne yaprağı, odadaki kötü kokuları nötralize eder. Hafif dumanı, evin farklı köşelerine yayılırken taze ve ferah bir aroma oluşturur.

Defne yaprağının kokusu, sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Günün yorgunluğunu atmak, meditasyon veya rahatlama seansları öncesinde bu ritüeli uygulamak öneriliyor.