Eylül ve Ekim aylarında mutlaka ekin: Hasat zamanı verimi ikiye katlayın!

Sonbahar ayları yalnızca doğanın renk değiştirdiği, yaprakların döküldüğü bir dönem değil; aynı zamanda toprakla uğraşanlar için yeni ekim fırsatlarının kapısını aralıyor.

Yaz boyunca yorulan toprak, sonbaharda hem nem oranı hem de sıcaklık açısından ekim için ideal koşulları barındırıyor.

Özellikle böcek ve zararlıların sayısının azalması, toprağın daha kolay işlenebilir hale gelmesi ve yağışların artmaya başlaması, üreticiler için bu dönemi verimli kılıyor.

Bu nedenle çiftçiler, hobi bahçecileri ve kendi sebzesini yetiştirmek isteyenler, sonbahar aylarını toprağı boş bırakmamak için değerlendiriyor.

BUNLARI EKEN KAZANIYOR!

Tam da bu noktada, hızlı büyüyen ve kısa sürede hasat edilebilen turp, sonbaharın en uygun biri olarak öne çıkıyor. Ekildikten yaklaşık üç hafta sonra tüketilmeye hazır hale gelen turp, aynı zamanda zararlıların azaldığı bu mevsimde daha sağlıklı gelişiyor. Bunun yanı sıra kış maydanozu da sonbaharda ekilebilecek değerli ürünlerden biri.

Eylül sonu ile ekim başında ekilen kış maydanozu, ilkbahar türüne göre çimlenme açısından daha zorlu olduğu için daha fazla tohum kullanılması gerekiyor. Kış boyunca korunabilmesi için toprağın üzerinin örtülmesi de verimi artırıyor. Böylece hem kış sofraları için taze ürünler elde ediliyor hem de toprak yıl boyu üretim döngüsünden kopmamış oluyor.

Eylül, bahçeyi meyve ağaçları ve çalılarıyla genişletmek için de uygun bir dönem. Elma, armut, erik ve kiraz gibi fidanlar bu dönemde toprağa yerleştirildiğinde daha güçlü ve dayanıklı hale geliyor. Ahududu ve kuş üzümü gibi çalılar da ilkbahara göre daha hızlı gelişiyor.