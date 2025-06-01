Faraşin Yaylası: Doğaseverlerin yeni uğrak noktası

AA & Ensonhaber

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sağlanan huzur ortamı, doğa tutkunlarını yeniden Faraşin Yaylası’na çekti. İlkbaharda dahi karın tamamen erimediği yaylada ziyaretçiler, serin dağ havası eşliğinde yürüyüş yaparken etkileyici manzaraların tadını çıkarıyor.

Yüksek dağların çevrelediği platolar arasında kıvrılarak akan derelerin oluşturduğu menderesler, bölgenin doğal güzelliğine görsel bir şölen katıyor. Her adımda değişen manzaralarla karşılaşan gezginler, bu eşsiz görüntüleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Yaylanın zirvelerine yakın noktada yer alan, birçok endemik bitkiye ev sahipliği yapan Çalyan Gölü ise hem huzurlu bir dinlenme noktası hem de keşif rotalarının önemli bir durağı olarak öne çıkıyor.

"DOĞA BURADA CENNETE DÖNÜŞMÜŞ"

Isparta’dan gelen ziyaretçi Derya Gül Arıduru, Faraşin’in büyüleyici doğasına hayran kaldığını belirterek, şunları söyledi:

Burada doğayla baş başa, huzurlu bir gün geçirdik. İki mevsim bir arada yaşanıyor. Sadece manzaralar değil, doğada bitki toplayanlar, hayvancılıkla uğraşan insanlar da buranın canlılığını gösteriyor. Çalyan Gölü'nde başka bir huzura eriştik. Herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğine inanıyorum.

"GÖRÜLESİ BİR YER, DOĞASI EŞSİZ"

Elazığ’dan gelen Nisanur Durmaz da yaylanın yeşiliyle, sessizliğiyle ve doğallığıyla insanı büyülediğini dile getirdi: