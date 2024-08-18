Finlandiya'dan gelen gurbetçi: Türkiye çok pahalı, burada yaşanmaz Finlandiya'dan Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi, pahalılıktan şikayet etti.

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Haber Merkezi

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için yurt dışında yaşadıkları ülkelerden gelen Türk vatandaşları, hem sıla hasretini gideriyorlar, hem de Türkiye ekonomisine hatırı sayılır katkıda bulunuyorlar.

Vatan hasretiyle yollarda birçok sıkıntıya göğüs geren gurbetçiler, yurda giriş yaptıklarında da dönerken de duygusal anlar yaşıyor.

Ancak bazı gurbetçiler, Türkiye'de tatil yapmayı seçse de gittikleri yerlerde pahalılıktan şikayetçi.

Kimi tatil bölgelerinde uygulanan fahiş fiyatlar, gurbetçileri de bezdirmiş durumda.

"TÜRKİYE ÇOK PAHALI, BURADA YAŞANMAZ"

Finlandiya’dan Türkiye’ye tatil için gelen bir gurbetçinin görüntülendiği video dikkat çekti.

Lüks marka aracıyla ayrılmak üzere olan gurbetçinin sözleri şöyleydi:

"Türkiye çok pahalı hacım burada yaşanmaz, gidiyorum ben."