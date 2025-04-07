Gabar'daki petrol üretimi, Şırnaklı çocukların meslek eğilimini değiştirdi

DHA

Şırnak’ın Gabar Dağı, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfiyle adeta bir başarı hikâyesine dönüştü.

Zengin yer altı kaynaklarıyla göz kamaştıran bu bölge, Türkiye’nin enerji geleceğine yön veren çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Her gün 80 bin varil petrolün çıkarıldığı Gabar, sadece ekonomik bir devrim değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşümün de simgesi haline geldi.

ÇOCUKLARIN MESLEK TERCİHİ DEĞİŞTİ

Türkiye ve bölge için büyük umutlar yeşerten, refah ve kalkınma vadeden bu petrol üretimi, Akçay’da çocukların meslek tercihlerini bile değiştirdi.

Gabar Dağı’nın yamaçlarında yer alan Akçay’da bulunan General Selahattin Uğurlu İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerin proje ödevlerinde petrol üretimiyle ilgili konular işleniyor.

MÜHENDİS OLMAK İSTİYORLAR

Yabancı dil derslerinde Gabar ile ilgili sunumlar yapılıyor. Sınıf öğretmeni Hatice Altın, birçoğu mühendis olan Gabar çalışanlarının çocukların umudu olduğunu söyleyerek, "Tek hayalleri öğretmen, doktor, asker olmaktı. Çocuklarımız artık mühendis de olabileceklerini söylüyor." dedi.

Okul Müdürü Rıdvan Acer, Gabar ile başlayan huzur ve kardeşliğin tüm bölgeye hakim olduğunu ifade ederek çocukların, yaşadıkları bölgede mühendis olarak çalışmak istediklerini belirtti.

TAHİN DEĞİRMENİ DÖNÜYOR

Kumçatı’da terör nedeniyle kapalı olan 154 yıllık tahin değirmeni de artık dönüyor. Aile yadigarı olan değirmenin işletmecisi Misbah Demir, yerli susamlarla taş değirmende üretilen coğrafi işaretli Kumçatı tahininin artık Türkiye’nin dört bir yanına ulaştığını söyledi.

2025'TE HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ

Gabar, ülke ekonomisine yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağlıyor.

Bu yıl içinde 100 bin varil günlük petrol üretimi hedeflenen bölgenin Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 10’unu karşılaması hedefleniyor.