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DHA

Gaziantep Amanos Dağları’nda sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar, sarı ve kahverenginin tonlarına büründü.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarıysa sonbaharla birlikte doğa yürüyüşünü Kurtoluk Yaylası’nda gerçekleştirdi.

Topluluk, yaklaşık 12 kilometrelik doğa yürüyüşünde Amanos Dağları’na tırmanış yaparak 1700 rakıma ulaşıp manzaranın keyfini çıkardı.

"TÜM FOTOĞRAF TUTUKUNLARINI DAVET EDİYORUZ"

Amanos Dağları’nda oluşan renk cümbüşüne hayran kaldıklarını belirten Hasan Şenocak, sonbaharla birlikte bölgede eşsiz manzaralar oluştuğunu ifade ederek, “21 kişiyle yürüyüş düzenlediğimiz Amanos Dağları’na ve Kurtoluk Yaylası’nda farklı renkleri görmenin, bu renkler arasında yürüyüş yaparak doğanın güzelliğiyle bütünleşmenin ve bol bol hatıra fotoğrafı çekmenin tadını çıkardık. Tüm doğaseverler ve fotoğraf tutkunları davet ediyoruz.” dedi.