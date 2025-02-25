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İHA

On bir ayın sultanı geldi çattı.

İslam aleminin kutsal aylarından Ramazan, 1 Mart itibarıyla başlayacak.

Vatandaşlar da bu rahmet ve bereket ayı için hazırlıklarına başladı.

PİDENİN FİYATI 20 TL OLACAK

Gastronomi şehri Gaziantep'te de fırıncılar, şimdiden kolları sıvamaya başladı.

Ramazan'da iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamlayan fırıncılar, 250 gram Ramazan pidesini 20 TL, Halep kahkesinin tanesini ise 60 TL'den satacak.

FIRINCILAR HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

İşletmelerini dezenfekte ettiren fırıncılar, Ramazan pidesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Ramazan ayı için hazır olduklarını ifade eden fırıncı Resul Türkaslan, tüm eksikleri tamamladıklarını ve hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, Ramazan ayının gelmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

"RAMAZAN PİDESİNE ZAM YAPILMADI"

Ramazan pidesi için mesaiye başladıklarını belirten Türkaslan, "Ramazan ayı için tüm hazırlıklarımızı tam teşekküllü olarak tamamladık. Şimdiden Ramazan pidemizi ve Halep kahkemizi çıkarmaya başladık. Ramazan ayı boyunca müşterilerimize tam teşekküllü olarak hizmet vereceğiz.

Ramazan pidesine her hangi bir zam yapılmadı. 250 gram Ramazan pidesini 20 TL'den, Halep kahkesinin tanesini ise 60 TL'den satacağız. 7/24 açık olacağız. Depomuzu unla doldurduk, işçilerimizin mesai saatlerini artırdık. Ramazan ayı boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

"RAMAZAN'DA HİÇBİR ÜRÜNÜN FİYATI YÜKSELMEMELİ"

Vatandaşlardan Şiho Koçoğlu, Ramazan pidesinin ve Halep kahkesinin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı yaklaştı. Ramazan pidesi ve Halep kahkesi hazır. Gaziantepliler olarak özellikle Halep kahkesini Ramazan ayında çok tüketiriz.

Ramazan pidesine zam yapılmaması bizi memnun etti ve çok mutluyuz. Her zaman böyle olması lazım. Ramazan ayında hiçbir ürünün fiyatı yükselmemelidir." diye konuştu.