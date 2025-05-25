İHA

Gaziantep’te yüzyıllar önce inşa edilen ve bugün hala ayakta kalan yer altı su tesisleri, yani kasteller ve livaslar, şehrin kültürel mirasını günümüze taşıyan eşsiz yapılar arasında yer alıyor.

2018’de UNESCO’nun geçici miras listesine alınan bu yapılar, Gaziantep’e özgü mimariyle birleşerek geçmişin sosyal yaşamına ışık tutuyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan kasteller, sadece birer su kaynağı değil; içinde yıkanma, abdest alma, dinlenme ve ibadet alanlarıyla dönemin toplumsal yaşamının da merkeziydi.

TURİZME KAZANDIRILIYORLAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Gaziantep'te rastlanan yer altı su tesisleri kastel ve livaslar, geçmişin su dağıtım sistemi olarak bilinirken, bu yapıların turizme kazandırılması noktasında yapılan çalışmalar da sonuç vermeye başladı.

Kastellerin evlerin modern manada şehir içme suyuna kavuştuğu ve çeşmelerin yapıldığı tarihe kadar önemini koruduğu biliniyor. Kentte 13 ve 16'ıncı yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen, geçmiş dönemde yaklaşık 20 kastelden 6'sı varlığını koruyor. Geçmiş dönemin şartlarında su sistemi aracılığıyla evlerin altından geçen "Livas" adı verilen su yolları ile her eve su ulaşımını sağladığı da biliniyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı restorasyon çalışmaları sonucunda turizme kazandırılan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden de izler taşıyan kasteller, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Her geçen gün artan ziyaretçi akını ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kasteller, turistleri kendine hayran bırakıyor.

TÜRKİYE'NİN BAŞKA YERİNDE YOK

Gaziantep'i her gezmeye geldiğinde kastelleri mutlaka ziyaret ettiğini belirten kültür elçisi Nişan Aziz Koç, kastel ve livasların Gaziantep'in geçmiş tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gaziantep'te geçmişte sosyal hayatın merkezi olan kentin yeraltı su tesisleri kasteller ile içme suyu şebekesi livasların günümüzde de canlılığını koruduğunu belirten Koç, kentteki kastel ve livasların Türkiye'nin başka yerinde olmadığına dikkat çekti.

"GAZİANTEP İLE ÖZDEŞLEŞTİ"

Gaziantep'in kastelleri ile ön plana çıkan bir şehir olduğunu belirten Koç, "Kastel her ne kadar köklü bir yapı biçimi olsa da Gaziantep ile özdeşleşmiştir. Bu da Gaziantep'in kültürel tarihi değerlerini yükseltmektedir. Gaziantep'te aktif olarak 6 tane kastel bulunmaktadır. Kastellerin bakımları, restorasyonları ve şu anki durumu gerçekten muazzam, biz de misafirlerimizi bu kastellere getirip gezdiriyoruz, tanıtıyoruz." dedi.