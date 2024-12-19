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İHA

55 yaşındaki Cengiz Canday, Gaziantep Elmacılar Pazarı'nda 28 yıldır ayakkabı tamiratı yapıyor.

Son yıllarda ayakkabı fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Canday, bu durumun tamir hizmetlerine olan ilgiyi artırdığının altını çizdi.

Cengiz Canbay, devamında "3 bin TL bir ayakkabıya vermek yerine, bize 200 TL veriyorlar, biz de ayakkabılarını yenileyip teslim ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"ARTAN FİYATLAR VE DÜŞEN KALİTE, AYAKKABI TAMİRCİLİĞİNİ YENİDEN CANLANDIRDI"

Piyasada satılan ayakkabıların kalitesizliğine de dikkat çeken Canday, “Artık üretilen ayakkabıların ömrü 6 aya kadar düştü. Fiyatlar bu kadar yüksek olmasına rağmen malzemeden çalıyorlar ki insanlar sürekli yeni ayakkabı almak zorunda kalsın” diyerek sektörün mevcut durumunu eleştirdi.

Artan fiyatlar ve düşen kalite, Gaziantep'te ayakkabı tamirciliğini yeniden canlandırdı.

"AYAKKABI TAMİRATINA TALEP YOĞUN"

Ayakkabı tamiratına talebin yoğun olduğunu söyleyen usta Canday, şöyle konuştu:

Ayakkabı tamiratına talep yoğun. Ayakkabı fiyatlarının yükselişi bize olan talebi her geçen gün arttırıyor. Vatandaşlar ayakkabı almak yerine gelip tamirat yaptırıyor. Ayakkabının kullanım süresini uzatıyoruz. Müşteri de bu durumdan memnun kalıyor.

Piyasadaki ayakkabıların kullanım süresinin kısaldığını vurgulayan usta Canday, şu ifadelerde bulundu:

Piyasadaki ayakkabıların ömrü 6 aya düştü. Yapanlar satış yapabilmek için malzemeden çalarak ayakkabı üretiyor. 5 bin TL'lik ayakkabıların ömrü bile şu an 6 - 7 ay civarı. Bu durumda vatandaş mağdur olup bize geliyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. 2 - 3 bin TL harcamasın diye 100-200 TL'ye ayakkabıları sağlamlaştırıyoruz.

"2 BİN TL AYAKKABIYA VERECEĞİMİZE 100 TL TAMİRATA VERİYORUZ"

Ayakkabısını yaptırmaya gelen müşteri Kemal Bozkurt ise şu sözleri sarf etti: