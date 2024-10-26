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DHA

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde alternatif ürün olarak son 5 yıldır ekimi alanı her yıl artan yer fıstığının hasadı başladı.

Dekar başına 600 kilo verimin beklendiği ürün çiftçiyi sevindirdi.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas da üreticiler ile birlikte yer fıstığı hasadına katıldı.

"600 KİLO VERİM BEKLİYORUZ"

Elbistan Höyüğü Mahallesi’nde arazisine yer fıstığı eken Mehmet Polat, "Yaşadığımız depreme rağmen üretime devam ediyoruz. Yer fıstığını son 5 yıldır ekimini yapıyorum. Bu yıl 180 dönüm alana ekimini yaptığımız yer fıstığı hasadına başladık. Dönüme 500 ile 600 kilo verim almayı bekliyoruz" dedi.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ise, Nurdağı ve İslahiye’de yaşanılan depreme rağmen üretimin yapıldığına dikkat çekerek, "Her iki ilçemizde alternatif ürün olarak son 5 yılda yaygınlaştı. Bu yıl Nurdağı’nda 8 bin, İslahiye’de 7 bin olmak üzere 15 bin dönüm ekimi yapılan yer fıstığının hasadı başladı. Hasatta dekar başına 500 ile 600 kilo verim alınması üreticileri sevindiriyor" diye konuştu.