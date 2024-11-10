DHA

Kış aylarının gelmesiyle, soğuk havalara karşı hazırlıklara başlandı.

Kış hazırlıkları kapsamında sadece insanlar değil, hayvanlar için de önlemler alınmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3’üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkında havaların soğumasıyla birlikte hayvanlar kışlık barınaklara alındı.

HAYVANAT BAHÇESİ'NDE KIŞ HEYECANI

Barınaklarda ısıtma sistemleri aktif hale getirilerek, özel menüler ayarlanmaya başlandı.

Kışın sıcak ve enerji tutacak olan kuru üzüm, incir ve fenni yem beslemesinin yanı sıra papağan ve kuşlar için yemlerinin içerisine özel losyonlar kullanılmaya başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, 380 türden 8 bin hayvanın bulunduğunu parkta, hayvanların havaların soğumasıyla birlikte kışlık barınaklara alındığını söyledi.

"CAN DOSTLARIMIZ İÇİN KIŞLIK MENÜLERE GEÇTİK"

Her hayvanın sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürmesi için en ince ayrıntılara kadar düşündüklerini kaydeden Özsöyler, özellikle bazı türler için özel menüler hazırladıklarını ve menülerinde miktarda artışa gittiklerini ifade ederek şöyle dedi:

Havaların soğumasıyla birlikte biz de artık burada yaşayan can dostlarımız, hayvanlarımız için kışlık menülere geçmiş bulunmaktayız. Özellikle kuşlarımız için kendilerine daha çok enerji verecek olan, kendilerini daha çok sıcak tutacak olan mineral ve besinlerle besliyoruz kendilerini. Ayrıca yemlerinin içerisine özel vitaminler ve mineraller de ekliyoruz.

"KIŞ MEVSİMİNE HAZIRIZ"