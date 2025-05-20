Gençlerin mutluluk kaynağı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 18-24 yaş grubu gençlerin yüzde 51,8’i kendini mutlu hissediyor.

Gençlerin yüzde 37’si ne mutlu ne mutsuz olduğunu belirtirken, yüzde 11,2’si ise mutsuz olduğunu ifade ediyor.

GENÇLERİ SAĞLIK VE BAŞARI MUTLU EDİYOR

Araştırmaya göre, gençleri en çok mutlu eden faktörlerin başında yüzde 45,3 ile sağlık, ikinci sıradaysa yüzde 25,1 ile başarı geliyor.

Sevgi (yüzde 15,1), para (yüzde 11,9), iş (yüzde 2,4) ve diğer nedenler (yüzde 0,3) ise daha düşük oranlarda mutluluk kaynağı olarak öne çıkıyor.

KADINLAR SAĞLIĞA, ERKEKLER BAŞARIYA DAHA ÇOK ÖNEM VERİYOR

Kadınlar arasında sağlığı mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 50 ile oldukça yüksek.

Bu oran erkeklerde yüzde 40,9 olarak ölçüldü.

Başarı, erkeklerin yüzde 29,3’ü için mutluluk kaynağı olurken, bu oran kadınlarda yüzde 20,5 düzeyinde kaldı.

GENÇLERİN YARISI MUTLU: EN ÇOK SAĞLIK VE BAŞARI MUTLU EDİYOR

Öne çıkan diğer veriler ise şöyle:

Sevgi: Kadınlar yüzde 20,2 / Erkekler yüzde 10,3

Para: Erkekler yüzde 16 / Kadınlar yüzde 7,4

İş: Erkekler yüzde 3 / Kadınlar yüzde1,9

Diğer: Erkekler yüzde 0,6 / Kadınlar yüzde 0

İSTATİSTİKLERLE GENÇLİK 2024

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "İstatistiklerle Gençlik 2024" araştırmasına göre, nüfusun yüzde 14,9'unu 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 20,6'yla Şırnak ve yüzde 20,3'le Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 11,8'le Balıkesir, yüzde 12,1'le Muğla ve yüzde 12,2'yle Ordu olarak sıralandı.

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,7 oldu.