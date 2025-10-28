Giresun Kuzalan Tabiat Parkı ve Kulakkaya Yaylası'nda renk cümbüşü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun'un Dereli-Şebinkarahisar ilçelerini bağlayan güzergâhta yer alan Kuzalan Tabiat Parkı ve Kulakkaya Yaylası, sonbaharla birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Doğanın her tonunu içinde barındıran bölge, ziyaretçilerine sessizliğin ve huzurun buluştuğu bir atmosfer sağlıyor.

DOĞANIN TÜM RENKLERİ BİR ARADA

Büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri, Kuzalan Tabiat Parkı'nın en dikkat çeken doğal zenginlikleri arasında yer alıyor.

Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi üzerinde yer alan bu göller, havzanın kayalık yapısı sayesinde haziran ayından aralık ayına kadar turkuaza yakın bir renge bürünerek etkileyici bir görünüm oluşturuyor.

Parkın iç kesimlerine doğru ilerledikçe bitki örtüsündeki kızıllık ve sarı tonlar, göllerin mavisiyle birleşerek görsel bir şölen sunuyor.

Sarp vadilerde ağaçların arasında gizlenen Mavi Göl, ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini bir arada sunuyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Kuzalan Tabiat Parkı'na komşu olan Kulakkaya Yaylası ise serin havası, çam ormanları ve geniş yayla düzlükleriyle bölgenin doğal güzelliğini tamamlıyor.

Yaz mevsiminde yoğun turist ilgisi gören yayla, sonbaharda sakinliği ve sisler arasında kaybolan orman manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Doğaseverler için yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünen Kuzalan Tabiat Parkı ve Kulakkaya Yaylası, sonbaharda Giresun'un en özel rotalarından biri olmayı sürdürüyor.