Giresun'da kaçarak evlenen çift, 17 yıl sonra düğünlerini yaptı

Giresun'un Görele ilçesinde gülümseten görüntü...

18 yaşında eşini ikna ederek babaevinden kaçan Özge Tiryakioğlu ve eşi Mithat Tiryakioğlu, o zaman yapamadıkları düğünü 17 yıl sonra yaptı.

"17 YIL ÖNCE EVLENDİK, ŞİMDİ EĞLENİYORUZ"

Evliliklerinin 17'nci yıl dönümündeki düğüne çiftin 2 çocuğu da katıldı.

Tiryakioğlu çifti, "17 yıl önce evlendik, şimdi eğleniyoruz" yazılı davetiyelerini yakınlarına ulaştırarak yaptıkları düğünde doyasıya eğlendi.

"O GÜN BULAMADIĞIMIZ İMKANI BUGÜN BULDUK"

O günün şartlarında düğün yapamadıklarını söyleyen Mithat Tiryakioğlu, "Eşimle o günün şartları nedeniyle kaçarak evlendik. Çok istememize rağmen aile büyüklerimizin rızası olmayınca düğün yapamadık ve içimizde bir heves olarak kalmıştı. Aradan 17 yıl geçti; biri 16, diğeri 11 yaşında iki çocuğumuz oldu. O gün bulamadığımız imkanı bugün bulduk ve gönlümüzce bir düğün yapıyoruz.

Bir düğünde olması gereken bütün gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak kız evinden davul zurna eşliğinde gelini çıkardık, konvoy yapıp köy içinde dolaştıktan sonra düğün yerine geldik. Çok mutluyuz, bizim bu mutluluğumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"HEP İÇİMDE KALDI"

Özge Tiryakioğlu ise "Evlendiğimizde düğün yapmamız büyüklerimiz tarafından istenmemişti. O yüzden hep içimde kaldı.

Bugün 17 yıl gecikmiş düğünümüzü yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Kına yakma, takı merasimi ve horonlarla devam eden düğün, çiftin 17 yıllık hasretini sona erdirdi.