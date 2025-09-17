Giresunlu kız öğrenciler raftingde Avrupa Şampiyonu

Giresun’un Espiye ilçesindeki Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 2 yıl önce 5 kişilik bir kız rafting takımı kuruldu. Okulun karşısından geçen Yağlıdere Deresi'nde, su debisi düşük olmasına rağmen antrenmanlara başlayan takım, okul sporları şampiyonalarında kısa sürede çeşitli başarılar elde etti.

ESPİYE ES ES SPOR KULÜBÜ İLE MİLLİ FORMA

Öğrenciler, farklı organizasyonlara katılabilmek ve başarılarını sürdürebilmek için Espiye Es Es Spor Kulübü çatısı altında forma giymeye başladı. Filiz Gök, Mualla Yıldırım, Kardelen Bodur, Sena Akşan ve İlayda Dursun milli takıma seçildi.

MİLLİ FORMA İLE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Genç sporcular, milli forma ile katıldıkları ilk organizasyonda Avrupa Kupası’na uzandı. 1-6 Eylül tarihlerinde Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Next Generation Rafting Cup 2025’te, Açık Yaş Kadınlar kategorisinde 7 rakip takım arasında birincilik elde ettiler.

ÖĞRETMEN VE OKUL DESTEĞİ

Okulun Beden Eğitimi öğretmeni Ata Atakul, deredeki suyu spor branşı için değerlendirme düşüncesiyle yola çıktıklarını ve okul müdürü Nihat Erdoğan ile birlikte antrenman alanı oluşturduklarını belirtti. Atakul, öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin sporu sahiplenmesinin kısa sürede başarı getirdiğini vurguladı.

ZORLU KOŞULLARDA BAŞARI

Atakul, deredeki suyun rafting için ideal olmadığını ancak mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak başarılı olduklarını söyledi. Yeni hedeflerinin milli formayı ve bayrağı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu aktardı.

SPORCULARIN HEDEFLERİ VE GURURU

Takım kaptanı İlayda Dursun, Avrupa Kupası’nı kazanmanın gururunu yaşadıklarını ve dünya şampiyonasına katılarak aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini ifade etti.

Sporculardan Sena Akşan da milli takımda mücadele etmenin gururunu vurguladı ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediklerini söyledi.