DHA
Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu.
Meteoroloji verilerine göre; Sarıalan mevkiinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8,6 olarak ölçüldü.
TATİLCİLER FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Dondurucu soğuklar nedeniyle çam ormanları bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl dondu.
4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen az sayıda tatilci, buz tutan gölle birlikte oluşan manzarada bol bol fotoğraf çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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