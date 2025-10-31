Gümüşhane Zigana Köyü, ziyaretçilerin yeni rotası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüzyıllar boyunca kervanların ve yolcuların zorlu ama bir o kadar da görkemli geçiş noktası olan tarihi İpek Yolu, bugünlerde Gümüşhane'nin Zigana köyü eteklerinde doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları ağırlıyor.

Köy, yeni tünelin gölgesinde kalsa da sunduğu otantik deneyim ve görsel şölenle özellikle sonbahar aylarında alternatif bir turizm rotası olarak yeniden keşfediliyor.

Trabzon'dan Gümüşhane'ye doğru yola çıkan Mahmut ve Hande Bayrak çifti de, modern ulaşımın cazibesini bir kenara bırakarak, sırf doğanın renk cümbüşüne tanıklık etmek için virajlı tarihi Zigana yolunu tercih etti.

"RENKLERİ GÖRMEK İSTEDİK"

Yol kenarında verdikleri molada manzaraya hayran kalan Mahmut Bayrak, "Manzara için bu yola geldik. Zigana Tüneli'ni bilerek kullanmadık. Sırf ağaçları, doğanın yeşilini, renkleri görebilmek için bu taraftan geldik.

Karadeniz'de yeşil her zaman var ama bu doğayı senenin sadece belli zamanlarında görebiliyoruz. Biz de bu dönemi yakalamak istedik" dedi.

"HER MEVSİM BURADAN GEÇECEĞİZ"

Her yıl bu mevsimde Gümüşhane'nin dağlarını ziyaret ettiğini belirten Mahmut Bayrak, eşi Hande Bayrak'a da bu sevgiyi aşıladığını dile getirerek, "Ben dağları severim, her yıl bu dönemde gelirim. Eşimi de iki yıldır getiriyorum. Önceden dağları hiç sevmezdi ama artık o da sevmeye başladı. Hele ki bu manzarayı görünce" dedi.

Bayrak, tarihi İpek Yolu'nu bu amaçla ilk kez kullandıklarını ancak gördükleri güzellik karşısında hayran kaldıklarını belirterek, "Bundan sonra her mevsim buradan geçeceğiz" diye konuştu.

Eşi Hande Bayrak ise gördüğü manzarayı, "Harika, çok güzel. Eşsiz bir renk cümbüşü var; kırmızı, turuncu, yeşil, hepsi bir arada" diyerek özetledi.