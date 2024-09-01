Gümüşhane'de emekli öğretmen diktiği fidanlarla köyünü yeşillendirdi Yayladere Köyü'nde yaşayan emekli öğretmen Selahattin Bulut, 1978'den beri her yıl diktiği fidanlarla köyünü yeşillendirdi. Ömrünün sonuna kadar fidan dikmeye devam edeceğini söyleyen Bulut, 'Elinden gelen fidan diksin, çevresine ışık saçsın' dedi.

İHA

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yayladere Köyü'nde yaşayan emekli öğretmen Selahattin Bulut, doğa sevgisiyle tüm köylüler tarafından tanınır biri haline geldi.

Hayatın fidan dikmeye adayan emekli öğretmen Bulut, 1978'li yıllardan beri köyünde yeşillendirme çalışmaları yapıyor.

4 BİNİ AŞKIN FİDAN DİKTİ

Her sene fidan diktiğini ve son yıllarda daha da yoğunlaştırdığını aktaran Bulut 4 bini aşkın fidan dikti.

Fidanları sulamak için sırtına yüklediği suları her gün kilometrelerce taşıyan Bulut, bütün zorlukların üstesinden geldiğini söyledi.

Köy halkının azmini büyük bir takdirle karşıladığı Bulut, ömrünün sonuna kadar dünyayı yeşillendirmek için mücadele edeceğini söyledi.

"ÇEVREM GÜZEL OLSUN DİYEREK DİKİYORUM"

Genellikle sarıçam fidanları diktiğini aktaran emekli öğretmen Selahattin Bulut, “78'li yıllardan bu yana her yıl elimden geldikçe ağaç dikmeye özen gösteriyorum. 4 binin üzerinde ağaç diktim.

Meyve ve sarıçam ağaçları diktim şu anda çevremdeki herkes bu ağaçlardan faydalanıyorlar. Şu fidanı ekeyim de çevrem yeşil olsun, güzel olsun diyerek dikiyorum, görenler de Allah razı olsun desin. Bu amaçla hizmet ediyoruz.

"ELİNDEN GELEN FİDAN DİKSİN, ÇEVRESİNE IŞIK SAÇSIN"

Her on günde bir omuzumda omuzlukla su taşıyarak, fidan diktiğim bölgelere de bidonlar yerleştirdim onları da doldurup fidanları on günde bir suluyordum. Biraz zor oluyor ama amacım o fidanları büyütmek olduğu için o zorluğu hissetmiyorum.

Mevcut fidanlarımızı koruyalım, çevremizi yeşil tutalım. Yeşillikler güzelliktir. Elinden gelen fidan diksin, çevresine ışık saçsın” dedi.

"BOŞ BULDUĞU ARAZİLERE ÇAM FİDANLARI DİKTİ"

Selahattin Bulut'un ektiği fidanları sulamak için çok çaba sarf ettiğini belirten Yusuf Erdem, “Köyde gerçekten iz bırakacak faaliyetlerde bulundu. 10-15 senedir de kendini ağaç dikme işine adadı.

Boş bulduğu arazilere çam fidanları dikti. Onları sırtında su taşıyarak suladı. Güzel bir faaliyet inşallah ileride daha da çoğalacaklar” diye konuştu.

"GENÇLERE GÜZEL BİR GELECEK BIRAKTI"

Bulut'un köyün gençlerine de örnek olduğunu aktaran Muhammet Ali Aydın, “Selahattin hocamız köyümüzün önde gelen büyüklerinden. Bu köye ve çevresine yeşillendirmek adına ağaçlar ve fidanlar dikti, büyük çaba sarf etti. Su taşıdı onların bakımını yaptı.

Gençler için güzel bir gelecek bıraktı. Bunun haricinde gençlere de güzel bir örnek oldu kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)