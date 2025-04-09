Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına nedeniyle sarı kodla uyarı yaptığı Gümüşhane’de, şiddetli rüzgar il merkezindeki koruma amaçlı yol kenarına konulan çatıları söktü, arı kovanlarını savurdu.

Merkeze bağlı Çamlıköy köyünde arıcılık yapan Necati Ergün’e ait kovanlar, yer yer hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bulundukları yerden savrularak parçalandı.

"GİTTİĞİMDE GÖRDÜM Kİ, KOVANLAR HAVADA UÇUŞUYOR"

Olayda 10 arılı kovanı parçalanan Ergün’ün çok sayıda yeni boş kovanı da kullanılamaz hale geldi.

Yeni aldığı kovanlarının da olayda parçalandığını ifade eden Ergün şöyle konuştu:

Bugün saat 12.30’da şiddetli rüzgarı fark edince evin yanındaki arıların yanına gittim. Köpekler de sürekli havlayınca şüphelenmiştim zaten. Gittiğim de gördüm ki hem arılı hem arısız kovanlar havada uçuşuyor.



Rüzgar çok şiddetliydi. Bulundukları yerden metrelerce uzağa sürüklemiş kovanları. Birçoğu kullanılamaz hale geldi. Arılı kovanları da toparladım ama hepsi yağma nedeniyle telef olacak zaten.