Gün boyu tok tutan sahurluk tarif: 3 malzeme ile hazırlanıyor

Sahurda hem pratik hem de uzun süre tok tutacak tarifler aratılıyor. Sadece üç malzemeyle hazırlanan bu doyurucu sahurluk, gün boyu enerji seviyesini korumaya yardımcı oluyor. İşte Ramazan sofralarına hem hız hem de besleyicilik kazandıran o tarif…
Türk mutfağının zengin sahur kültürü, Anadolu’nun asırlık lezzetleriyle sofralara taşınmaya devam ediyor. Uzun süren açlık süresince hem enerji veren hem de tok tutan geleneksel tarifler araştırılıyor.
Bu kültürel mirasın en özel örneklerinden biri de Karadeniz’den tüm Anadolu’ya yayılan kaygana.
Pratik hazırlanışı ve besleyici içeriğiyle sahur sofralarının yeni gözdesi.
İşte sahurda ağırlık yapmadan gün boyu tok hissetmenizi sağlayacak o nefis kaygana tarifi...
Malzemeler
4 yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
maydanoz, dereotu, yeşil soğan (yeşillikleri isteğinize bağlı ekleyin)
tuz
Yapılışı:
Geniş bir kapta yumurta ve sütü pürüzsüz bir hal alana kadar çırpın.
Elenmiş unu yavaş yavaş karışıma dahil ederek akışkan bir kıvam elde edin.
İnce ince kıydığınız maydanoz, dereotu ve taze soğanı karışıma ekleyin. Baharatlarını ilave edin.
Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın. Karışımdan bir kepçe alarak tavaya yayın. Önlü arkalı, altın sarısı renk alana kadar orta ateşte pişirin.
Afiyet olsun!