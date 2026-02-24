Leylek Köyü’nde erken vuslat heyecanı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi’nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek arasındaki dostluk, 15 yıl önce başladı. Zamanla milyonların ilgiyle takip ettiği bir hikâyeye dönüşen bu buluşmalar; belgesel, film ve kitaplara da konu oldu.

Her yıl şubat sonu ya da mart başında köye gelen Yaren leylek, geçtiğimiz yıl 15 Mart’ta yuvasına ulaşmıştı. Eşi ise iki gün önce gelmişti.

SABAH SÜRPRİZİ

Bu sabah yuvada bir leylek gören Adem Yılmaz, ilk anda gelenin Yaren olduğunu düşündü. Ancak kısa süre sonra bunun Yaren’in eşi olduğunu fark etti.

Yılmaz’ın evinin bacasına ve çatısına konan leylek, mahallede sevinçle karşılandı. Bu yıl köye gelen ilk leylek olması da heyecanı artırdı.

"GÖZÜM YOLLARDA"

Yaren’le 15’inci kez buluşmayı bekleyen Adem Yılmaz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Eşi geldi. Köyün bu yılki ilk leyleği de o oldu. Eğer sağsa ve başına bir şey gelmediyse en fazla bir hafta gecikir. Çok özledim onu, gözüm yollarda. En erken 28 Şubat’ta gelmişti. Eşi ilk kez bu kadar erken geldi. Önceden martın ilk haftasında gelirlerdi.

Leylek Köyü’nde şimdi herkes, Yaren’in de yuvaya dönerek bu özel dostluğu bir kez daha taçlandırmasını bekliyor.