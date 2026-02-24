Minarelerden yükselen ışıklı Ramazan mesajları: Mahyalar

Ramazan’da camilere mahya asmak, Osmanlı’dan günümüze uzanan bir gelenek olarak yaşatılıyor.

2026 Ramazan ayında da mahya geleneği sürüyor. Minareler arasına ışıklı yazılar asılarak Ramazan’ın manevi atmosferi güçlendiriliyor.

Mesajlar, Ramazan’ın farklı dönemlerine göre değişebiliyor. İlk günlerde “Hoş geldin ey rahmet ayı” gibi ifadeler yer alırken, ayın ilerleyen günlerinde ibadet temalı mesajlar öne çıkıyor. Mahyalara bazı yerlerde özel gece ve haftalara yönelik yeni mesajlar da eklenebiliyor.

Bugün elektrik ampulleriyle yapılan mahyalarla Ramazan başlangıcında "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan", "On Bir Ayın Sultanı", "Oruç Tut, Sıhhat Bul", ayın sonlarına doğru ise "La İlahe İllallah", "Elveda Ya Şehr-i Ramazan" yazılıyor.

MAHYALARI TAKİP EDİLEN CAMİLER

İstanbul’da vatandaşlar mahyaları en fazla Süleymaniye Camii, Eyüp Sultan Camii, Valide-i Atik Camii, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Büyük Çamlıca Camii ve Yeni Cami gibi şehrin simge camilerinde izliyor.

İstanbul’da bu camiler, Ramazan’ın ilk günlerinde en çok fotoğraflanan mahyalara ev sahipliği yapıyor. İstanbul genelinde mahya teması bu yıl daha çok “Ramazan, cami ve hayat” gibi manevi mesajlara odaklanıyor. Mahyalar, İstanbul semalarını duygusal bir şekilde süslüyor.

"MERHABA YA ŞEHRİ RAMAZAN"

Edirne’de Selimiye Camii’ne bu yıl 250 ampulden oluşan“Merhaba ya şehri Ramazan” yazılı mahya asıldı.

Konya’da ise Ramazan için toplam 16 camide mahya uygulaması planlandı. Camilerde tematik mesajlar Ramazan boyunca görülebilecek.

MAHYALAR MÜFTÜLÜK TARAFINDAN BELİRLENİYOR

Her ilde mahya yazılarının temaları ve asılacağı yerler, yerel müftülükler ve vakıflar tarafından belirleniyor. Detaylı liste genellikle Ramazan başlangıcında netleşiyor.

2026 RAMAZAN’INDA BAZI CAMİLERDE ASILAN MAHYALAR VE MESAJ TEMALARI

Süleymaniye Camii: İstanbul’daki Süleymaniye Camii’nde minareler arasına “Ramazan Kur’an ayıdır” sözü asıldı.

Yeni Valide Camii: İstanbul’daki Yeni Valide Camii’nde mahya yazısı “Oruç tut ve sağlık bul” olarak yer aldı.

Bursa Ulu Cami: Bursa’daki Ulu Cami’de Ramazan’ın ilk 15 günü için “Kul hakkından sakın” yazısı asılırken, sonraki 14 gün için “Zekat berekettir” mesajının asılması planlandı.

Reşadiye Camii: Eskişehir'deki Reşadiye Camii de bu yıl mahya olarak “Oruç tut, sıhhat bul” mesajı minareler arasında yer alıyor.

450 YILLIK GELENEK

Türk icadı mahya, Osmanlı sanatı olarak 450 yıldır devam ettirildi.

Geçmişte zeytinyağı ve kandillerle yazılırmış ve her caminin de ayrı mahyacısı vardı. Cumhuriyet döneminden sonra elektrik sistemine dönüştü mahyalar.

Sultan 1. Ahmed döneminin meşhur hattatlarından Fatih Cami müezzini hattat Hafız Ahmet Kefevi ilk mahyayı hazırlayan kişidir.

Padişahın emriyle mahya Sultanahmet Camisi'ne asıldı.