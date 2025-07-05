Günlerin en bereketlisi: Aşure günü için 10 tavsiye

İnsanlık tarihinde olağanüstü hadiselerin yaşandığı aşure günü, aynı zamanda paylaşmanın ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesidir.

Aşure gününün Allah katında çok faziletli bir yerinin olduğunu, Fecr Sûresi’nin

“On geceye yemin olsun.”

(el-Fecr, 2) âyet-i kerîmesinin tefsirinden öğrenmekteyiz. Bazı tefsirlerde bu on gecenin, Muharrem Ayı’nın ilk gününden, Aşure gününe kadar geçen geceler olduğu beyân edilmektedir. Yüce Allah bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

Aşure günü her yıl Muharrem ayının 10. günü başlamasıyla bilinir. Birlik, beraberlik, bereket ve paylaşma günü olan bu mübarek günde ibadet etmek isteyenler nasıl ibadet edeceklerini merak ediyor. Sizler için Aşure günü yapılacak ibadet ve iyilikleri derledik...

En Az 10 kişiye selam ver ve gülümse

Hadis-i Şerif'te, "Aşure günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur, buyurulmuştur. Çevremizdeki insanlara selam vererek bu değerli ibadeti yerine getirmiş oluruz.

Oruçlulara İftar ver

Hz. Peygamber (s.a.v): "Kim bir oruçluya iftar ettirirse onun kadar sevap kazanır" buyurmuştur. Aşure günü oruç tutanlara İftar vermek, hazırlamak, onların tuttuğu orucun sevabına nail olmamızı sağlar ve aynı zamanda ikramda bulunmuş oluruz.

Evine 10 çeşit ihtiyaç malzemesi al

10 Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder.”(Taberânî)

Demek ki evimize rızkımızı bugün daha fazla almalıyız ki bugünün bereketinden bütün sene istifâde edelim.

Oruç ve Namaz'a sarıl

Muharrem ayında oruç tutulması ve beş vakit namaz haricinde kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edlilir.

Oruç ile alakalı ise şu Hadis-i Şerif Rivayet edilir:

"Aşure günü Oruç tutanın bir yıllık günahları affolunur." (Müslim)

Allah'ı çokça Zikret

Yüce Allahı güzel isimleriyle zikretmek ve onu daima anmak en güzel ibadetlerdendir. Ayrı olarak bazı özel dualar vardır ve bu dualar okunabilir.

"Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Ni'mel mevla ve Ni'men nasîr."

Anlamı:

“Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.” dedikten sonra yedi defa şu duâyı okumalıdır:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah’tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O’ndan yine O’na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah’ın bütün tam kelimeleri adedince O’nu tesbih ederim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!”

Tövbe İstiğfar et

Tövbe etmek, tıpkı günlük hayatta hata edip karşılığında dilediğimiz özür misali af dilemektir. Kulun rabbinden af dilemesi, bağışlanmak için yakarışıdır.

"Estağfirullah El Azim."Anlamı:“Şânı pek yüce olan Allah’tan bağışlanmamı diliyorum.”ifadesidir.Büyük tövbe duası nasıl okunur, anlamı nedir?Arapça:

Sevdiklerine İkramda bulun

Ailemize, çocuklarımıza, komşularımıza ve akrabalarımıza ikramda bulunmak için Aşure günü bulunmaz bir fırsattır.

Çocukları Sevindir

Dünyanın her coğrafyasında sevinmeyi hak eden milyonlarca çocuk vardır. Böyle bereketli günlerde özellikle yetimleri sevindirmek yapılabilecek en güzel ibadet ve iyilik olarak hanemize yazılır.

Sadaka Ver

İbadetlerin en makbulü yetimi, fakiri, mazlumu sevindirmektir. Bu tarz günlerde sadaka vermek diğer günlere nazaran daha faziletlidir.

Temizliğe özen göster

İslam dinine her işin başı temizliktir. Aşure gününde özellikle gusül abdest almak her şeye tertemiz başlamak demektir.