Hafta sonu hava değişecek: Yağmur geliyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Buna sıcak hava yerini hafta sonu, yağmurlu bir havaya bırakacak.

Özellikle cumartesi günü, Türkiye’nin kuzey yarısı için kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi dikkat çekiyor.

Meteoroloji uzmanları, vatandaşları hafta sonu planlarını yaparken temkinli olmaları konusunda uyardı.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Baharın tatlı yüzünü gösterdiği bu günlerde, havadaki ani değişim birçok şehirde etkisini gösterecek.

Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleri sağanak yağışların etkisi altına girecek.

CUMARTESİ SAĞANAK KAPIDA

Meteoroloji haritalarına göre, 19 Nisan Cumartesi günü başta Marmara olmak üzere, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Öte yandan Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıklar batıda 20-26, doğuda ise 12-20 derece arasında değişecek.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ETKİSİNİ AZALTACAK

Pazar günü yağışlar biraz hafiflese de Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz çevresinde gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek.

Marmara ve Ege bölgelerinde ise yağış ihtimali azalıyor, hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hafta sonunu açık ve sıcak bir havayla tamamlayacak.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI BAŞLIYOR

İç Anadolu'da kırkikindi yağmurları başlıyor. Daha çok Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas boyunca etkili olacak ve öğle-akşamüzeri arasında görülecek.

Eskişehir 21, Konya 25, Sivas 19, Kayseri 20 derece.

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDİR

kırkikindi yağışları olarak bilinen mevsim yağmurları, bahar ve yaz aylarının gelişiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında olduğu için de kırkikindi yağışları denmiştir.