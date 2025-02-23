Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Hakkari'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Özellikle Yüksekova ilçesinde devam eden kar yağışı sonrası bazı güzel görüntüler oluştu.

Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Deresi, kışın manzarasıyla güzel görüntüler oluşturuyor.

NEHİL DERESİ'NDEKİ MENDERESLER GÖRÜNTÜLENDİ

Yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçeye bağlı Kadıköy, Adaklı, Aksu ve Köprücük köylerinin içinden geçen ve Zap Suyu ile birleşen Nehil Deresi'ndeki menderesler, beyaz örtü ile birleşince güzel manzaralar ortaya çıktı.

Bölge, drone kamerası ile görüntülendi.