Hakkari'de açan ters laleler doğayı renklendirdi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde doğal olarak yetişen ve halk arasında “ağlayan gelin” olarak bilinen ters laleler, baharın gelmesiyle birlikte doğada kendini göstermeye başladı.

Endemik türler arasında yer alan bu nadir çiçekler, bölgenin yüksek kesimlerinde açarak hem görsel bir şölen sunuyor hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

ÖMÜRLERİ ÇOK KISA

Kısa ömürlü olmaları nedeniyle sadece belirli bir dönemde görülebilen ters laleler, Şemdinli’nin zengin bitki örtüsünün en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.