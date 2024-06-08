Hakkari'de Allah yazan karpuz şaşkınlığı Yüksekova ilçesinde üzerinde ‘Allah' yazan karpuz bölge halkını şaşırtırken meraklılar bol bol fotoğraf çektirdi.

DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Özgürlük Meydanı'nda meyve-sebze satışı yapan Velat Arslan isimli manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde “Allah” isminin olduğu bir karpuz gördü.

Karpuzu tezgahında sergileyen Arslan, müşteri çıkmasına rağmen karpuzu satmadı.

"Allah isminin olduğun bir karpuzu fark ettim"

Çok nadir görülen bu olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Arslan, “Sabah karpuzları dizdiğim sırada ‘Allah' isminin olduğun bir karpuzu fark ettim. Hemen onu aldım ve sakladım. Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanız.

Bin TL teklif ettiler

Karpuz için bana bin TL'ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim. Allah bu güzel duyguları herkese nasip eylesin” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)