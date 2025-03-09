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İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler karla mücadele ediyor.

Hayvanlarını beslemek zorunda olan çiftçiler yaz aylarında dağlarda istifledikleri otları çığ tehlikesine rağmen kızak ve branda üzerinde dik yamaçtan köye indiriyorlar.

YEKDASDER kulüp başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ve Kulüp yöneticisi Rahmi İyinç ile birlikte köylülerin zorlu kış sürecini görüntülediler.

4 KİLOMETRELİK YAMAÇTAN KIZAKLA KAYIYORLAR

İlçenin Yeşiltaş köyü sakinleri, hayvanlarını beslemek için yaz aylarında 3 bin rakımlı dağlardan biçip biriktirdikleri ot yığınlarını karlı dağlardan kızak ve brandaya yükleyip 4 kilometrelik dik yamaçtan köylerine indiriyorlar.

Arazilerinin sınırlı olması sebebiyle hayvanlara yem sağlamak için dağların yüksek kesimlerinde ot muhafaza ettiklerini belirten çiftçiler, kış aylarında tüm zorluklara rağmen ot indirme işlemini gerçekleştiriyorlar.

"KÖYLÜLERİN YŞAM MÜCADELESİNİ BELGELEDİK"

Yekdas spor Kulüp Başkan yardımcısı Hazan Zanyar Aykut, "Bu hafta Rahmi İyinç ile birlikte Yeşiltaş Köyü'ndeyiz, kış şartlarında köylülerin yaşam mücadelesini belgeledik. Köy, kış aylarında karlarla kaplı olduğundan hayvanları beslemekte zorluk yaşıyorlar. Köy halkıyla birlikte konuyu yerinde inceledik. Köyde yaşayan Cahit Çakmakçı ve Resul Kartal, bize bu konuda bilgi verdi.

Ot biçmeye 20 Haziran'da başlıyorlar, 3 bin rakımda ve 4-5 km boyunca dik yamaçları aşarak otları topluyorlar. Toplanan otlar üstü branda ile kapatılıyor ve besin değeri en yüksek olan otlardır. Koyunlar bu otları tükettiğinde daha verimli oluyorlar, kış geldiğinde ise bu otları kullanıyorlar.

Köyün en yüksek noktasında ve çığ tehlikesinin olduğu derin vadilerde ot toplama işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü bu alanlarda, otları aşağıya indirdiklerinde yüksek eğim nedeniyle kayma hızı artıyor. Bu zorlu mücadeleyi Rahmi İyinç ile belgeledik ve herkesin yaşam koşullarını görmesini istedik." İfadelerini kullandı.