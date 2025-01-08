Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derecelere kadar düştüğü Yüksekova’da birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu.

Suüstü köyünde bulunan Nehil Çayı’nın da yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu.

Zorlu kış şartlarına rağmen dereye ağlarını bırakanlar, sabah saatlerinde takılan balıkları toplamaya gidiyor.

Nehil Çayı'nda balık avlayan mahalleli, buz tabakalarını küreklerle kırıp, ağlarını çıkartmaya çalışırken, donmayan bölgelerde de suya girerek balık avlıyor.

"BUZ TABAKALARINI KIRARAK AĞLARIMIZI ÇIKARTIYORUZ"

Kışın balık lezzetli olduğu için ailesi için bu işi yaptığını söyleyen İsa Sakmaz, "Nehil Çayı'nın alabalıkları çok lezzetli. Kışın sofraların vazgeçilmez lezzetleri buradaki alabalıklardır. Ben de her kış mevsimi olduğu gibi, bu yıl da bir gün önceden ağımı suya bırakıyorum.

Ertesi gün geldiğimde buzları kırarak ağı çıkartıyorum. Çok zor oluyor. Ama değiyor. Günde ortalama 5 kiloya yakın balık avlıyorum. Ailemle birlikte pişirip yiyoruz. Zaman zaman komşularıma da ikram ediyoruz." dedi.

"SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMİYORUZ"

Yıldırım Onsalan ise kışın sofraların vazgeçilmez lezzetinin balık olduğunu, bu lezzeti tatmak için soğuğa aldırış etmeden buzla kaplı derede balık avladığını söyledi.