İHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, askeri üs bölgelerine giden yollar kar nedeniyle kapandı.
Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
KAR KALINLIĞI 5 METREYİ AŞTI
Çalışmalar özellikle birçok üs bölgesinin bulunduğu ilçeye bağlı Gürkavak Köyü ile Doski Vadisi’ndeki Mergezer bölgelerinde sürdürülüyor.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede iş makineleriyle zorlu bir mücadele yürütülüyor.
ÇALIŞMALAR 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
3 gündür çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, yolların en kısa zamanda kardan temizlenip açılacağını belirtti.
Çalışmalar, askeri üslerin ulaşımını sağlamak ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için büyük önem taşıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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