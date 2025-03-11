İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, askeri üs bölgelerine giden yollar kar nedeniyle kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ AŞTI

Çalışmalar özellikle birçok üs bölgesinin bulunduğu ilçeye bağlı Gürkavak Köyü ile Doski Vadisi’ndeki Mergezer bölgelerinde sürdürülüyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede iş makineleriyle zorlu bir mücadele yürütülüyor.

ÇALIŞMALAR 3 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

3 gündür çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, yolların en kısa zamanda kardan temizlenip açılacağını belirtti.

Çalışmalar, askeri üslerin ulaşımını sağlamak ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için büyük önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor