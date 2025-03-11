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Hakkari’de kar 5 metreyi aştı: Yollar kapandı

Hakkari’de kar 5 metreyi aştı: Yollar kapandı Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan kar ve tipi nedeniyle askeri üs bölgelerine giden yolların kapanmasının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları, zorlu hava koşullarına rağmen hız kesmeden devam ediyor.