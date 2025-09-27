Hakkari’de yaban keçilerinin sayısı artıyor

Dağlık coğrafyasıyla birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan Hakkari’de, yürütülen koruma çalışmaları sayesinde yaban keçilerinin popülasyonu gözle görülür şekilde arttı.
KENT GİRİŞİNDE GÖRÜLDÜLER
Son dönemde sürüler halinde kentin farklı noktalarında dolaşan yaban keçileri, bu kez Hakkari girişindeki Sere Solan mevkiinde ortaya çıktı. Yamaçlarda görüntülenen keçiler, bir süre otladıktan sonra gözden kayboldu. O anlar drone kamerasıyla kaydedildi.
VATANDAŞLAR YAKINDAN GÖZLEMLİYOR
Keçileri ilk kez şehir merkezine bu kadar yakın bir noktada gördüğünü belirten Cemil Özek, hayvanların korunması gerektiğini vurguladı.
"SAHİP ÇIKMALIYIZ"
AA muhabirine konuşan Özek, şunları söyledi:
Bunlar artık bizimle yaşamaya başladılar. Kışın yem, yazın su vermeliyiz. Dün yol kenarında su içerlerken gördüm. Bu hayvanlara zarar veren olursa şikâyet ederim. Eskiden ancak dürbünle görebildiğimiz keçiler, şimdi gözümüzün önünde sürüler halinde dolaşıyor. Buna hep birlikte sahip çıkmalıyız.