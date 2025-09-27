Hakkari’de yaban keçilerinin sayısı artıyor

Dağlık coğrafyasıyla birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan Hakkari’de, yürütülen koruma çalışmaları sayesinde yaban keçilerinin popülasyonu gözle görülür şekilde arttı.

KENT GİRİŞİNDE GÖRÜLDÜLER

Son dönemde sürüler halinde kentin farklı noktalarında dolaşan yaban keçileri, bu kez Hakkari girişindeki Sere Solan mevkiinde ortaya çıktı. Yamaçlarda görüntülenen keçiler, bir süre otladıktan sonra gözden kayboldu. O anlar drone kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLAR YAKINDAN GÖZLEMLİYOR

Keçileri ilk kez şehir merkezine bu kadar yakın bir noktada gördüğünü belirten Cemil Özek, hayvanların korunması gerektiğini vurguladı.

"SAHİP ÇIKMALIYIZ"

AA muhabirine konuşan Özek, şunları söyledi: