İstanbul'da halka açık alanlarda yüksek sesle müzik açana para cezası geliyor

Son zamanlarda bazı şahıslar, yanlarında taşıdıkları hoparlörlerle toplu taşıma araçlarında veya halka açık alanlarda yüksek sesle müzik açarak geziyor ve bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor.

Kimi zaman dikkat çekmek kimi zaman da takipçi kazanmak amacıyla yapılan bu eylemler, birçok insanın huzurunu kaçırıyor.

Toplumda rahatsızlık yaratan bu görüntüler üzerine, şikayetlerin artmasıyla birlikte yetkililer harekete geçti.

YÜKSEK SESLİ MÜZİK AÇANA PARA CEZASI

İstanbul Valiliği, Gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yüksek sesle müzik yayını yapanlara idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

VALİLİKTAN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.

DENETİMLER ARTIRILACAK

İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır." denildi.

HANGİ ALANLARDA MÜZİĞİN SESİNİ AÇARKEN DİKKAT EDİLMELİ

-Meydanlarda

-Halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda

-Toplu taşıma araçlarında

-Duraklarda

-Sahil ve plajlarda