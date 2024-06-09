Hasadı erken başladı! Hem kanseri önlüyor, hem de kemik erimesini… Tarlada hasadı 40 lira Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa'da yetişen coğrafi tescilli enginarlarda hasat dönemi sona eriyor. Rekoltenin yarı yarıya azalmasıyla birlikte, enginar fiyatları 40 liraya yükseldi.

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Ege Bölgesi'nin incisi Hasanağa, kendine özgü toprakları ve iklim koşullarıyla ünlü enginarlarıyla her yıl dikkatleri üzerine çekiyor.

Geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen Hasanağa enginarları, büyüklükleri ve benzersiz lezzetleriyle Türkiye'nin gastronomi haritasında önemli bir yer tutuyor.

Ancak bu yıl, bölgede yaşanan hava koşullarındaki belirsizlikler nedeniyle hasat dönemi sancılı geçiyor.

Kış mevsiminin tam yaşanmaması nedeniyle enginar hasadı erken başladı ve hasat dönemi sona yaklaşıyor.

Kilosu 40 liraya yükseldi

Hasanağa'nın mahalle muhtarı Rüstem Kartoğlu, bu yılın beklenmedik hava koşullarının enginar hasadını etkilediğini belirtti.

Kartoğlu, yaptığı açıklamada, “Hava şartlarından dolayı enginar hasadımız erken başlamış oldu. Sonra havalar soğudu ama enginar büyümesi yavaşladı. Bu da rekoltenin düşmesine sebep oldu. Enginar fiyatları ilk çıktığında 50 liradan satıldı ama şu an 35-40 lira arasında satılıyor. Geçen yıl 20 liraya satılan enginarlar 50 lirayı gördü. Fiyatlar bizim için normal. Bizi ancak kurtardı. 40 liradan bile kazancımız az oluyor” dedi.

Enginarın faydaları

· Antikanser özelliğine sahiptir.

· Kalp sağlığını iyileştirebilir.

· Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

· Karaciğer sağlığını iyileştirebilir.

· Daha düzgün bağırsak hareketlerine yardımcı olur.

· Doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olabilir.

· Kemik mineral yoğunluğunu artırır.

KAYNAK: İHA